O que é cobra caninana? Entenda "apelido" que Rico deu para Dayane

| Foto: Divulgação

Rico Melquiades vem travando uma guerra com Dayane Mello na "A Fazenda 13". Na noite de terça-feira (16), na formação da nona roça, o humorista foi o mais votado pela casa e, assim, teve que puxar alguém da baia para berlinda.

A modelo foi a escolhida, e ao anunciar sua escolha, Rico chamou a peoa de "cobra caninana" por várias vezes. O 'apelido carinhoso' já foi citado outras vezes na sede e ficou entre um dos termos mais falados no Twitter. Mas, afinal, o que é uma cobra caninana?

Mas o que é Cobra Caninana?

Serpente agressiva Caninana é uma espécie de serpente agressiva, pode assustar, mas não possui nenhum tipo de veneno e pode atingir no máximo 2,50 de comprimento.

"Ela se alimenta de roedores e ovos de aves. É uma cobra que pode morder e a mordida machuca, mas não tem perigo absolutamente nenhum, claro que pode infecionar, mas não tem veneno", explica o especialista em zoologia da Universidade de São Paulo (USP), Miguel Trefaut Rodrigues.

De acordo com o especialista, a caninana é uma cobra que costuma rastejar por vários quilômetros em busca de comida, mas está sempre nos entornos da mata. "Eventualmente, ela pode até aparecer dentro de casa", disse ele. No quarto da sede, em conversa com peões, Rico deu sua própria explicação: "É a pior cobra, caninana".

*Com informações do Notícia da TV

Leia mais:

Após anunciar separação de Dynho Alves, MC Mirella recebe apoio de fãs

Vídeo: Dayane rasga roupa de Rico com faca e promete novo ataque