Fãs enviam carro de som para "A Fazenda": "Cuidado com Dayane"

Rapidamente a produção do programa agiu | Foto: divulgação

Fãs dos peões Gui Araújo e Mileide Mihaile movimentaram o dia dos fazendeiros ao mandarem um carro de som para a sede do reality rural.

O veículo tentou passar informações externas para os participantes do confinamento.

“Guilherme Araújo e Marina, fiquem juntos, esqueça aqui fora. Tomem cuidado com a Dayane. Cuidado!”, dizia a mensagem gravada.



Os peões que estavam do lado de fora da sede se assustaram com o som e rapidamente a produção do programa agiu.

Rico Melquiades, Marina Ferrari e Bil Araújo precisaram voltar para a casa, onde ficaram trancados no local onde músicas tocavam na tentativa de abafar o recado.

Um vídeo mostra o momento em que o carro de som passou perto do local onde o reality acontece:

🚨AGORA: Mandaram um carro de som falando "Toma cuidado com a Dayane"



Socorro! 🗣🆘️ #AFazenda pic.twitter.com/3lXlpziH9R — Central A Fazenda (@CentralReaIity) November 16, 2021

Leia mais:

Vídeo: Dayane rasga roupa de Rico com faca e promete novo ataque

Gabi Brandt diz que Gui Araújo ameaçou se matar quando terminaram