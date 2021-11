Vitão diz que conversou com Whindersson após assumir namoro com Sonza

O cantor falou sobre o assunto em entrevista ao podcast ‘PodCats’. | Foto: Reprodução

O cantor Vitão abriu o jogo sobre sua relação com Whindersson Nunes e revelou que conversou com o humorista quando assumiu seu namoro com Luísa Sonza. O cantor falou sobre o assunto em entrevista ao podcast "PodCats" .

" A gente já colou umas vezes juntos. Mas nunca foi nada muito próximo. Ele é maravilhoso, acho ele fod*, sempre fui fã, desde pivetão. Mas a gente nunca criou um vínculo forte de amizade. " Vitão, cantor

" Trocamos uma ideia suave, nada demais. Até porque nunca aconteceu nada entre a gente. Criaram vários bagulhos. " Vitão, cantor

Disse o cantor ao afirmar que conversou com Whindersson depois que assumiu o relacionamento com Sonza.

Uma das apresentadoras do podcast, Camila Loures, interrompeu Vitão para comentar que ele namorou a ex-mulher do humorista pouco tempo depois deles se separarem.

" Acho que faz parte da vida. Se um dia você terminar com seu namorado e ver ele com outra depois, sempre vai ser doloroso. Ninguém gosta. Mas entre a gente não aconteceu nada. Ele estava suave, eu estava suave. " Vitão, cantor

Leia mais:

Luísa Sonza é rendida por criminosos e assaltada em farmácia; confira

Whindersson Nunes desmente rumor de que teria se encontrado com Luísa