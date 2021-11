As cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama. | Foto: divulgação

A atriz Camila Queiroz, que interpreta Angel/Arlete em "Verdades Secretas", deixou o elenco da novela após realizar demandas contratuais que não foram aceitas pela Globo para continuar participando das gravações, atualmente em sua reta final.

A TV Globo explicou, por meio de um comunicado, que a interprete de 'Angel' não faz mais parte da novela por fazer diversas exigências após descobrir que o período as gravações da série seria prolongada por mais sete dias.

A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.

A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz.

A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama.

