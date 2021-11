Cinco momentos que Rico quase descobriu o que rolou com a jaqueta dele

O humorista ainda não percebeu que ex-aliada rasgou a sua jaqueta com uma faca | Foto: Reprodução

A jaqueta de Rico Melquiades está dando o que falar na nas redes sociais. Isso porque a peoa Dayane Mello rasgou com uma faca o casaco do colega após uma discussão entre os peões , na última segunda (15). No entanto, o participante ainda não percebeu a "nova roupagem" da jaqueta. Confira cinco momentos em que ele quase descobriu o que aconteceu.

1) Pegando calça jeans

Na manhã de terça (16), o humorista mexeu nas roupas dispostas na arara - local onde está a peça -, mas apenas pegou uma calça jeans e se dirigiu para a área dos animais. Foi quase lá!

2) Percebeu as espumas no chão

Rico até percebeu as espumas que estavam no chão entre o quarto e a cozinha, mas não se ligou que eram de seu próprio casaco que havia sido rasgado pela colega de confinamento e ex-aliada no jogo.

3) Varrendo a sujeira do casaco

Em uma limpeza diária, Rico decidiu varrer a cozinha e, com isso, acabou limpando as provas do ato de Dayane para o lixo

4) Mileide tenta arrumar jaqueta

A peoa Mileide percebeu que algo estava errado com o casaco e ainda tentou arrumar com a ajuda de Valentina. A ex-integrante sabe o que houve, mas - como diria Solange - se fez de 'desentendida do Grajaú'. "Parece que está caindo algodão", disparou a participante ao tentar arrumar a roupa

5) Bil tenta convencer Rico a usar a jaqueta

Além de Valentina, Bil foi o único peão que presenciou a ação de Dayane, mas ele disse que não faria fofoca. Antes da formação da nona Roça, o modelo tentou de qualquer jeito que o humorista usasse a peça. Ele perguntou onde estava seu casaco de frio e pediu que o colega usasse na votação ao vivo. No entanto, Rico não usou.

