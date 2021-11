Leonardo José, dublador do Thanos, morre aos 78 anos

Nos filmes de herói, ele também dublou Patrick Stewart, o professor Xavier | Foto: Reprodução

O ator e dublador Leonardo José morreu, aos 78 anos, nesta quinta-feira (18). Ele deu voz para grandes vilões da Disney, como Frolle (O Corcunda de Notre Dame), Shan Yo (Mulan) e Kron (Dinossauro).

Um dos mais icônicos trabalhos de Leonardo José foi em 2018 e 2019, quando deu voz a versão dublada do vilão Thanos, nos filmes Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Nos filmes de herói, ele também dublou Patrick Stewart, o professor Xavier, no filme Logan (2017).

As causas da morte de Leonardo José não foram divulgadas. A página @dublapediabrasil, que acompanha o setor, lamentou a morte do artista:

“Mais uma triste despedida nesse ano de 2021. Tá difícil. Descanse em paz, Leonardo José”.

Perda na dublagem

Em julho deste ano, o dublador de Scooby-Doo e também que deu vida do personagem "Seu Peru", Orlando Drummond morreu aos 101 anos.

Com uma forte infecção urinária, o artista estava internado no Hospital Quinta D'Dor, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ), desde maio. Ele teve alta no dia 12 de junho e voltou para casa. A família ainda não se pronunciou sobre a morte.

