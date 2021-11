Além de Camila Queiroz, relembre outras tretas de Walcyr Carrasco

Thaís Araújo, Marina Ruy Barbosa, Tatá Werneck e Elizabeth Savalla. | Foto: divulgação

Após a polêmica entre Camila Queiroz e autor Walcyr Carrasco, resgatamos outras quatro atrizes que também tiveram uma treta com o autor de novelas.

Confira:

Thaís Araújo

A atriz revelou durante o programa “Roda Viva” que recebeu uma bronca do autor após se recusar a fazer uma cena de sexo anal na novela “Xica da Silva”, da TV Manchete, quando tinha 17 anos de idade.

" Xica foi retratada, muitas vezes, pelo lado erótico. Quando eu fui fazer, eu tinha 17 para 18 anos. No momento em que neguei fazer uma cena de sexo anal, Walter Avancini e Walcyr Carrasco foram dizer que eu estava a transformando em uma ‘Maria Chiquinha. " Thaís Araújo, atriz

Logo após, Walcyr Carrasco rebateu a esposa de Lázaro Ramos.

" Eles nem mesmo sabiam meu nome. Só no final da novela os conheci em uma única passagem pelo estúdio. Nunca soube sequer dessa cena. Eu só escrevia. Mas acho que essa cena nunca existiu, eu certamente não escrevi. " Walcyr Carrasco, Escritor

Marina Ruy Barbosa

Tida como um dos grandes destaques da novela “Amor à Vida”, de 2013, a atriz viu seu destaque se tornar praticamente nulo ao recusar uma exigência de Walcyr.

Ela se negou a raspar o cabelo para a personagem e morreu na trama por conta disso.

" Quando ela aceitou o papel, ela tinha combinado que cortaria o cabelo. Tinha combinado verbalmente que cortaria quando aceitou o papel. Ela não avisou com antecedência que não ia cortar [...] foram cinco dias e eu tinha que mudar toda a história. Entendeu? " Walcyr Carrasco, Escritor

Disse em entrevista para a Caras.

Tatá Werneck

A apresentadora fez sucesso no papel de Valdirene, também em “Amor à Vida”, mas apesar do destaque nunca mais foi chamada para uma novela do autor.

" De Walcyr Carrasco essa novela. Aliás, se você quiser perguntar pra ele porque ele não fala comigo, fiz Valdirene e nunca mais olhou na minha cara. " Tatá Werneck, atriz e apresentadora

Brincou a apresentadora durante uma entrevista do Lady Night com Taís Araújo. Segundo a web, o autor não gosta de improvisos em cima de seu texto, algo que a atriz usava bastante em seus personagens.

Elizabeth Savalla



A atriz estava no auge da vilã Jezebel de “Chocolate com Pimenta”, em 2003, e ao modificar algumas falas de sua personagem, o autor a deixou completamente sem falas, literalmente. A personagem ficou muda durante duas semanas da trama.

" Eu tive uma atriz bem famosa que inventava falas, e então coloquei um problema na garganta (da personagem) e ela ficou muda por duas semanas. " Walcyr Carrasco, Escritor

Disse Walcyr Carrasco durante um evento literário.

