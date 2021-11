Camila Queiroz pretende processar TV Globo por difamação e assédio

Atriz Camila Queiroz foi demitida dias antes do término das gravações de "Verdades Secretas" | Foto: Reprodução

Bastante incomodada com o comunicado divulgado pela emissora, na tarde de ontem (17), a respeito de seu desligamento de "Verdades Secretas 2", a atriz Camila Queiróz estaria inclinada a processar a Rede Globo por difamação e assédio moral. A informação é da coluna da jornalista Marcelle Carvalho, do Portal UOL.



De acordo com a colunista, a atriz teria passado a gravar e fazer prints das conversas com a diretoria da emissora, desde o mal estar gerado por ela ter assinado contrato com a Netflix, ainda sendo funcionária da TV Globo.

A situação desconfortável foi se intensificando à medida que Camila questionava o caminho que Angel estava tomando na trama. Durante as reuniões que tinha com a diretoria, a artista alega ter se sentido perseguida e maltratada, o que teria mexido com o seu psicológico.

A atriz, inclusive, na segunda-feira (15), chegou a abrir uma enquete em sua rede do social com a seguinte questão: "Hoje vc escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar pra lá?". Portanto, Camila junto a seus advogados, de posse desse material, estão estudando uma maneira de entrar com um processo contra a emissora.

Carta e desabafo

Na tarde de hoje (18), Camila usou seu Instagram para publicar uma carta aberta se despedindo de Angel. Nas redes sociais, a artista falou com carinho da protagonista que mudou a sua vida. No recado, ela voltou a criticar a Globo pela sua saída e disse que "não permitiram" que a personagem principal da trama tivesse o final que ela merecia. "Quem sempre me acompanhou sabe que eu sempre me despedi dos meus personagens por aqui também, e essa carta é pra você, Angel", iniciou ela. "Minha Angel, escrevo essa carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015 quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno. Sempre senti a sua força, sua sua potência e o furacão que você é", continuou.

"Ser sua casa sempre foi desafiador, você sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz e pra você e por você eu me doei e me entreguei. Nosso reencontro foi tão lindo e tão cheio de significados, pra mim e pra você", afirmou..

"Crescemos e amadurecemos. Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista. Agradeço as deusas e aos deuses pelo nosso encontro e agradeço a você por ter me escolhido. Hoje a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família, mas na verdade não, porque você é eterna, você é gigante e você sempre estará comigo e com todos que viveram com a gente a sua história", disse ela, emocionada. "Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará. Com amor e gratidão", finalizou.

Horas depois, com o semblante abatido, a atriz fez um Storie fazendo um desabafo. "Sei que vocês estão esperando isso [o pronunciamento]. Nunca tinha vivido algo parecido, tamanha exposição. Nas vezes em que tentaram colocar meu nome em polêmicas e fofocas, sempre tentei ficar na minha. Mas dessa vez me jogaram aqui, não tem o que fazer", disse a atriz.

"Eu sempre procurei ter uma relação verdadeira com vocês, aqui nas redes sociais. Então a primeira coisa é agradecer as mensagens dos meus amigos, dos fãs da novela e dos meus. Sem dúvida, receber esse apoio e carinho é fundamental", completou a atriz, chorando.

Ela ainda disse que não se sente pronta ainda para analisar publicamente tudo o que aconteceu. "Muita mentira vai sair e vai continuar saindo [na imprensa]. Um dia eu espero conseguir me sentir mais forte para vir aqui e falar com vocês. Enquanto isso, a gente vai criando forças aqui para se recuperar do choque.