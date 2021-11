Camila Queiroz chora nas redes sociais: "Nunca tinha vivido isso";veja

A atriz chorou ao agradecer o carinho dos fãs | Foto: Reprodução

Nos últimos dias, uma verdadeira polêmica se instaurou sobre a saída de Camila Queiroz da série "Verdades Secretas 2". Enquanto o streaming da Rede Globo, o Globoplay afirma que a atriz foi demitida por fazer exigências sobre o final da icônica personagem Angel, a atriz se defende das acusações e afirma que não são verdadeiras. Nos stories, a artista se pronuncia pela primeira vez e chora.

Claramente bem abalada, atriz conta que jogaram ela dentro de uma polêmica e que nunca tinha vivido uma exposição parecida com a que estava acontecendo, e que sempre tentou ficar mais reservada, sem precisar provar de que estava certa.

"Eu sei que vocês estão esperando por isso [pronunciamento], que eu venha aqui falar e mostrar a cara. Mas eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, tamanha exposição como essa. Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polemicas e fofocas, eu tentei fugir, tentei ficar na minha, mais reservada e não ter que ficar provando que eu estava certa", declarou.

A atriz afirmou que sempre buscou ter uma relação verdadeira com os seguidores e agradeceu as mensagens de carinho dos amigos e fãs que estão do lado dela. Bem emocionada, Camila ainda ressalta que o carinho está sendo essencial para que ela possa superar o momento.

" Mas dessa vez me jogaram aqui e não tem o que fazer, não sei nem por onde que começa. Sempre procurei ter uma relação verdadeira com vocês aqui nas minhas redes sociais, então a primeira coisa que eu queria fazer era agradecer a mensagem dos meus amigos, dos fã clubes, dos fãs da novela, dos meus. Sem sombra de dúvidas, o carinho de vocês agora é fundamental. " Camila Queiroz, Atriz

Por fim, Queiroz declara que ainda não se sente pronta para divulgar publicamente tudo o que aconteceu e que torce para que um dia ela posa falar sobre o assunto abertamente e classifica a polêmica como "choque".

"Muita mentira vai sair e vai continuar saindo [na imprensa]. Um dia eu espero conseguir me sentir mais forte para vir aqui e falar com vocês. Enquanto isso, a gente vai criando forças aqui para se recuperar do choque."

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

