Dynho Alves cogita relação a três após ouvir relato de Sthe Matos

Uma conversa entre Dynho Alves e Sthe Matos está dando o que falar na web. De acordo com internautas, o dançarino ouviu relatos da influencer sobre relações a três e ficou interessado na possibilidade de expandir seu relacionamento com MC Mirella.

Confinado em "A Fazenda", ele nem suspeita que a funkeira já entrou com processo de divórcio. No último sábado (20), os dois aparecem agarradinhos enquanto conversam.





" Cê vai falar pra Mirella? " Sthe Matos, influenciadora





" Eu vou falar com ela Zé, porque agora o negócio ficou como. " Dynho Alves, Marido de MC Mirella

" Me manda pra roça logo, quero ir embora [...] Ô Mirella, Teté (Sthe) falou um negócio pra lá e eu fiquei interessado. E agora como que nós faz? Vamo fazer um. " Dynho Alves, Marido de MC Mirella

“Vamo testar”, completou a baiana aos risos.

Em um certo momento, Sthe fala sobre algo no ouvido do peão, para que as pessoas que estão por perto não possam ouvir.

Na web, o episódio não pegou bem e internautas criticaram os dois participantes do reality rural.

“Agora estou conhecendo a verdadeira Sthe, chocada”, comentou um usuário.

“E pior que depois se fazem de desentendidos, amor de irmãos é minha pomba”, pontuou outra internauta.

