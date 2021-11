André Gonçalves não paga pensão alimentícia e tem prisão decretada

O valor das dívidas passa dos R$ 350 mil. | Foto: divulgação

O ator André Gonçalves está com pendências na Justiça e teve a prisão decretada por dívidas de pensão alimentícia e precisa se apresentar em 60 dias. O valor passa dos R$ 350 mil. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, o valor é endereçado a filha do artista chamada Valentina Benini, de 18 anos. A jovem é fruto de seu casamento com a jornalista e atriz Cynthia Benini.

Ainda segundo o colunista, o valor mensal da pensão é de R$ 4,5 mil por mês e era pago regularmente enquanto André era contratado da Globo.Mas, em 2007, ele deixou de arcar com o compromisso, o que gerou uma dívida de R$ 112.044,33, que, com juros e correção monetária, totaliza R$ 352.579,01 atualmente.





