Incêndio na boate Kiss é enredo de nova minissérie na Netflix

Santa Maria (RS)- Quem nao se lembra daquela tragédia da boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Nesta terça-feira (23), a Netflix anunciou a produção de uma minissérie sobre o incêndio na Boate Kiss, uma das maiores tragédias brasileiras. Ao todo foram 242 vítimas, no ano de 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

"A minha nova minissérie 'Todo Dia a Mesma Noite' conta a história real do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria - RS, em que 242 pessoas morreram em 2013. A série é baseada no livro da autora Daniela Arbex, que traz mais de 100 entrevistas com pessoas conectadas à tragédia", publicou a conta oficial da plataforma de streaming nas redes sociais.



A minissérie terá direção de Julia Rezende e está prevista para chegar na plataforma até 2023.

