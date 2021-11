Marília Mendonça: polícia divulga causa da morte da cantora

Cantora faleceu com 26 anos | Foto: Reprodução

Caratinga (MG) - A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (25), que a cantora Marília Mendonça morreu após sofrer um politraumatismo contuso. Além da artista, outras quatro pessoas morreram no acidente no dia 5 de novembro. Acidente foi na cidade de Caratinga, Minas Gerais.

O politraumatismo contuso foi causado pelo choque da aeronave em que a artista estava com o solo, afirmou o médico-legista Thales Bittencourt de Barcelos.

O Ministério Público Federal está acompanhando as investigações, juntamente do Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que é responsável por avaliar as causas da queda.

Investigação

Um piloto que pousou 20 minutos depois do acidente aéreo disse que não ouviu no rádio qualquer problema vindo da aeronave em que Marília Mendonça estava. Esse piloto vinha de Viçosa e pousou no aeroporto de Caratinga. Ele se comunicou com a aeronave da cantora e nenhuma anormalidade foi relatada.

Segundo o delegado Ivan Lopes Sales, responsável pelo caso, a testemunha disse que o avião da cantora estava em procedimento de pouso.

" A gente avançou com essa oitiva. Não descartamos nenhuma possibilidade. Mas há fortes indícios que as linhas de transmissão teriam sido as causadoras do acidente " , disse o delegado Ivan Lopes Sales.

Não há prazo para a conclusão do inquérito.



