Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano

Los Angeles (EUA) - O ator Marco Pigossi movimentou a internet, na noite de quinta-feira (26), ao assumir o relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani. O artista brasileiro compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com o namorado em uma praia de Los Angeles.

Marco postou uma foto ao lado do amado desejando "Happy Thanksgiving", que é o dia de ações de graça nos Estados Unidos, nos stories do Instagram. "Chocando um total de zero pessoas", brincou Marco.

A mesma foto foi publicada no perfil de Marco "Obrigado por isso", disse o italiano na legenda celebrando o dia de ação de graças, feriado norte-americano.

Esta não foi a primeira vez que o brasileiro apareceu no Instagram do namorado. O diretor já tinha compartilhado uma foto dos dois surfando.

O diretor postou foto com o ator nas redes sociais | Foto: Reprodução

Marco Pigossi sempre foi discreto quando o assunto é a sexualidade. Em 2016, o artista usou as redes sociais para afirmar que o "prazer não tem gênero" após negar que estava se relacionando com outros homens.

"Faço dessas palavras inventadas as minhas próprias palavras: prazer não tem gênero. E que isso seja cada vez mais repetido e lembrado nesse momento de intolerância e falta de humanidade que estamos vivendo. Quanto às outras afirmações, elas são e sempre serão apenas palavras jogadas ao vento", disse

Quem é Marco Calvani

O ator desde a adolescência e começou a trabalhar como diretor em 2002. O italiano também é o fundador e diretor artístico do "Mixò" um centro cultural internacional com sede em Roma que reúne jovens atores e escritores.

Em 2017, o italiano dirigiu o curta-metragem "The View from Up Here", produção em parceria de franceses com norte-americanos e baseado em uma de suas peças. O elenco conta com Melissa Leo, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2011 pela atuação em "O Vencedor".

*Com informações do Uol

