Maiara é consolada por Fernando após cantar música de Marília; assista

Maiara precisou ser consolada por Fernando Zor ao se emocionar ao cantar uma música de Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião no começo do mês, durante um show em Curitiba na noite de quinta-feira (25). A sertaneja interpretava com a irmã, Maraisa, um dos grandes hits da amiga, "Graveto", quando, comovida, precisou parar a apresentação.

Vídeos do momento foram compartilhados por fãs nas redes sociais. Nas imagens é possível ver Fernando, que estava na lateral do palco, indo até Maiara. Ele abraçou a cantora e deu um beijo nela, consolando a sertaneja.

Internautas apontaram o momento como uma prova que Maiara e Fernanda teriam retomado o namoro. Entre idas e vindas, os dois estão juntos desde 2019 e o romance entre eles é carinhosamente chamado de "namoro ioiô".

Causa da morte de Marília Mendonça

A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou, durante coletiva de imprensa, na última quinta-feira (25), que a cantora Marília Mendonça morreu após sofrer um politraumatismo contuso. Além da artista, outras quatro pessoas morreram no acidente no dia 5 de novembro. Acidente foi na cidade de Caratinga, Minas Gerais.

O politraumatismo contuso foi causado pelo choque da aeronave em que a artista estava com o solo, afirmou o médico-legista Thales Bittencourt de Barcelos.

O Ministério Público Federal está acompanhando as investigações, juntamente do Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que é responsável por avaliar as causas da queda.

