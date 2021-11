Luíza Sonza confessa que já fez "suruba" em entrevista a youtuber

Outra admissão da cantora durante a conversa é que ela é uma pessoa "com muito amor para dar". | Foto: Reprodução





A cantora Luísa Sonsa mostrou que não é de perder tempo chorando por término de relacionamentos e afirmou, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, que após estar solteira novamente, após a separação com cantor Vitão, que fez uma suruba.

“Ménage eu não fiz, porque o ménage é só com três pessoas, né? Não fiz com três, eu fiz com mais. As putarias mesmo assim, tipo suruba, fiz agora só, depois que fiquei solteira do meu último relacionamento. Nunca fiz nada disso, só uma vez na adolescência”, desabafou a cantora, que ainda disse “Não sou uma pessoa que perde tempo, durante a conversa.

Outra admissão da cantora durante a conversa é que ela é uma pessoa "com muito amor para dar".

Mais brincadeiras

E não só isso. Luíza também revelou ao youtuber que já fez sexo em um jet ski.

"Já fiquei com alguém que não sabia o nome. Mas tudo isso foi agora que fiquei solteira", comentou. O histórico de relacionamentos da artista confirma que ela não “conta conversa” e “cai em campo”. Ela já foi casada com o humorista Whindersson Nunes e teve uma 'Amizade colorida' com Pedro Sampaio.

"Eu e Pedro somos muito amigos. Mas ele tem uma boquinha macia. Mas é uma amizade muito linda, uma amizade colorida", afirmou.

*Com informações da UOL

