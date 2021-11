Vídeo: Patixa Teló quase é presa após xingar agentes da Força Nacional

O caso aconteceu quando uma tropa da Força Nacional se preparava para iniciar as ações contra garimpeiros no Rio Madeira | Foto: Reprodução

Amazonas - Patixa Teló, uma das figuras mais famosas do Amazonas, quase foi parar na cadeia, neste fim de semana, por desacato à autoridade. Ela xingou agentes da Força Nacional que estão no Amazonas para deflagrar ações contra garimpeiros ilegais do Rio Madeira.

Em um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais neste domingo (28), Patixa sai na defesa dos garimpeiros e grita palavras de ordem contra a equipe da Força Nacional, utilizando palavrões. "Vão atrás dos traficantes seu filhos da p***. Eu falei mesmo, Patixa Teló", insulta.

A fala não é bem recebida pelos agentes, que respondem em tom duro. “Se ela falar mais alguma coisa, vou levar ela presa”, afirma um dos policiais.

Força Nacional

A chegada da Força Nacional ocorreu após o governador Wilson Lima formalizar, em reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o pedido de apoio da tropa para atuação nas proximidades da comunidade do Rosarinho, localizada no rio Madeira, entre os municípios amazonenses de Autazes e Nova Olinda do Norte.

Nesta área do rio Madeira há concentração de balsas, dragas e empurradores que se instalaram no local desde que se iniciaram especulações sobre a descoberta de ouro. Contudo, a extração do minério na região é ilegal.

