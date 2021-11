Claudia Leitte é chamada de “genocida” após show em SP; veja vídeo

A cantora foi acusada de promover aglomeração | Foto: Reprodução

Claudia Leitte foi "detonada" nas redes sociais após imagens e vídeos de um show viralizarem neste domingo (28).

A cantora foi acusada de promover aglomeração enquanto uma nova cepa de coronavírus preocupa especialistas.

Acompanhada de seu trio elétrico, Claudia Leitte foi a principal atração da Festa Blow Out, que ocorreu nesse sábado (27), no estacionamento do Espaço das Américas, na capital de São Paulo.





No Twitter, a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida apareceu entre os assuntos mais comentados. As publicações nas quais a cantora falou sobre o evento foram inundadas de comentários com críticas por causa da atitude.

“Vamos que vamos! A Saúde vemos depois! Hipocrisia no ar”, comentou o internauta Rafael Machado em post que a cantora falava estar pronta para a festa que começou às 13h e seguiu até à noite.

Veja registros da festa com Claudia Leitte

A legenda das publicações em que Claudia Leitte compartilhou vídeos e fotos da Festa Blow Out trazia a mensagem: “evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo”. A internauta Beatriz Bossato comentou: “Deu pra perceber ‘a limitação do público'”.

Pelas imagens também é possível notar que a maior parte do público do evento não usava máscara facial contra Covid-19, cuidado que ainda é exigido na cidade de São Paulo.

