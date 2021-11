Miss Transex Brasil é presa por roubar clientes durante programa

A modelo chamava os homens através do Instagram | Foto: Divulgação

A Miss Transex Brasil 2019, Mikaelly da Costa Martines, foi presa nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro.

Acusada de estar à frente de uma quadrilha que rouba clientes durante programas sexuais, a modelo chamava os homens através do Instagram, segundo as informações do jornal Extra.



O golpe funcionava da seguinte forma: ao chegarem no motel, Mikaelly os dopava para roubar pertences, como celular, relógio e cartões.

Em um dos casos relatados ao delegado Leandro Gontijo, um homem diz ter conhecido Mikaelly em um bar, à meia-noite, no dia 16 de julho.

Segundo o relato, a vítima a chamou para ir embora com ele. Ambos entraram no carro do rapaz e foram rumo a um hotel.

No local, a modelo teria lhe dado uma lata de cerveja com algum tipo de substância.

Ainda de acordo com o depoimento, ele disse que apenas se lembra de quando percebeu que estava sem a carteira e o celular.

Ao perguntar a Mikaelly, ela disse que chamaria no quarto uma amiga e, logo em seguida, surgiu com seu comparsa, que está foragido, Alexandre Porto Furtado Júnior.

A vítima acusou a Miss de roubá-lo e depois sair correndo, entrando em um carro de aplicativo. Na hora de pagar a conta do motel, ele percebeu que teve três cartões de crédito e débito roubados.

*Com informações do Jornal Extra





