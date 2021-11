Ruivinha de Marte participa de novo clipe de Anitta e Pedro Sampaio

| Foto: Reprodução

Belém (PA) - A amazonense Ruivinha de Marte fará uma participação especial no novo clipe da cantora Anitta e do DJ Pedro Sampaio, no Mercado Ver-o-Peso, em Belém, no Pará. A presença da influenciadora na nova produção surpreendeu os seguidores.

Anitta postou, em seus stories no Instagram, os bastidores do clipe e, em um dos vídeos, mostrou a Ruivinha fazendo a maquiagem, um penteado no cabelo, mas sem dar muitos detalhes sobre a nova produção.

Ruivinha de Marte é natural de Urucará, mas cresceu e mora em Manaus. A influenciadora, que acumula15,7 milhões de seguidores no Tik Tok e 5,7 milhões no Instagram, ganhou as redes sociais após postar dancinhas e memes durante a pandemia do novo coronavírus. Hoje ela é considerada uma das maiores personalidades amazonenses da atualidade.

Confira o momento:

O clipe

Sites de fofoca indicam que o clipe, que está sendo gravado, é 'Novinha'. A presença de Anitta e Pedro Sampaio causou comoção entre os paraenses. As pessoas rodeavam os artistas, mas foram impedidas de se aproximar por conta de uma barreira que cercava o lugar.

Anitta está consolidando uma carreira internacional e, após passar uma temporada nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para gravar a produção e fazer outros trabalhos.





