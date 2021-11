Vídeo: Anitta pede "óleo da bota" no Ver-o-Peso para atrair os "boys"

A artista arrastou uma multidão | Foto:

Belém (PA) - Durante a produção do clipe da cantora Anitta, uma multidão se formou para acompanhar as gravações da artista juntamente com Pedro Sampaio, Crocodilo Prime e Leona Vingativa no mercado Ver-o-Peso, em Belém. Mesmo não revelando os detalhes da gravação nas redes sociais, muitas pessoas se agruparam e fizeram movimento no mercado.

A cantora também tem aproveitado os momentos de pausa das gravações para conhecer os tradicionais óleos oferecidos pelos erveiros do Ver-o-Peso, um dos mercados mais antigos do país e eleito uma das 7 maravilhas do Brasil.

Em seu perfil do instagram, Anitta revelou nos stories o seu interesse em levar o "óleo da bota", para atrair os "boys".

"Aproveitei que tô aqui, óh, pra pegar um 'olinho' da bota, pra quê? Pra pegar os boys de jeito", declarou Anitta. Para os boy ficar apaixonadinhos por ela, mas do que já são. Vão chorar igual um cachorrinho", destacou a erveira. "Já aproveitei. Quero todos esses", completou a artista.

Confira:

| Autor:





Leia Mais

Ruivinha de Marte participa de novo clipe de Anitta e Pedro Sampaio

Polêmica: Anitta diz que quando quer sexo, chama affair para clipe