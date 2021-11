Anitta se veste de Ruivinha de Marte em novo clipe

O clipe é 'Novinha', nova produção de funk de Anitta | Foto: Divulgação

Belém (PA) - Há um ano atrás, quando estourou no TikTok, a influenciadora Ruivinha de Marte nunca imaginava o que estaria por vir na sua vida. Nesta segunda-feira (29), a amazonense participou da gravação do novo clipe de funk de Anitta em parceria com o DJ Pedro Sampaio.

Em uma das cenas, a cantora carioca se caracterizou de Ruivinha de Marte para o clipe, que está sendo gravado em Belém, no Pará.

Anitta e Ruivinha de Marte compartilharam diversos momentos dos bastidores nos stories e movimentaram a internet com a caracterização da cantora brasileira como influenciadora.

Anitta, se divertiu ao lado da amazonense, que o nome de batismo é Anny Bergatin. “Podem me chamar de… Anitta de Marte”.

Em outros stories, Anitta também registrou o momento que Ruvinha estava sendo maquiada. “Gente, venci a vida, eu zerei a vida”, disse a influenciadora amazonense.

Ruivinha de Marte é natural de Urucará, mas cresceu e mora em Manaus. A influenciadora, que acumula15,7 milhões de seguidores no Tik Tok e 5,7 milhões no Instagram, ganhou as redes sociais após postar dancinhas e memes durante a pandemia do novo coronavírus. Hoje ela é considerada uma das maiores personalidades amazonenses da atualidade.

'Novinha'

O clipe, que está sendo gravado, é "Novinha". A presença de Anitta e Pedro Sampaio causou comoção entre os paraenses. As pessoas rodeavam os artistas, que gravaram o vídeo no Mercado Ver-o-Peso, mas foram impedidas de se aproximar por conta de uma barreira que cercava o lugar.

Anitta está consolidando uma carreira internacional e, após passar uma temporada nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para gravar a produção e fazer outros trabalhos. Após a gravação, ela retornou para Miami.

