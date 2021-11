Volta? Andressa Suita e Gusttavo Lima voltam a morar juntos

Gusttavo e Andressa são pais do Gabriel e Samuel | Foto: Reprodução

Andressa Suita está vendendo a sua mansão, localizada no Residencial Alphaville, em Goiânia (GO), onde morava com Gusttavo Lima.

O que muitos não sabem e que ficou evidente é que o ex-casal está morando junto novamente!

Procurada pela coluna LeoDias, a assessoria de imprensa da digital influencer informou que Andressa não mora mais no local e, portanto, a casa estaria vazia. Ela pede R$ 13 milhões pelo imóvel.

Andressa está “se dividindo” entre o apartamento de Gusttavo, aquele que custou R$ 4 milhões e tem até um elevador que leva os carros direto para a sala, e a fazenda do cantor, em Goiás.

Amor declarado

Gusttavo Lima surpreendeu ao declarar o seu amor a Andressa Suita durante a gravação de seu novo DVD, "Boteco", que aconteceu em um show em Boston, nos Estados Unidos.

"Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito", disse o cantor, entre lágrimas, após ter dedicado o show à mãe, Sebastiana, que morreu em 2015 quatro dias após o casamento dos artistas.

