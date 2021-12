Funcionário de Henrique e Juliano é eletrocutado ao montar palco

A dupla sertaneja estava no Tocantins quando tudo aconteceu | Foto: Reprodução

O auxiliar técnico da dupla Henrique e Juliano, Felipe Augusto de Andrade, de 28 anos, sofreu uma descarga elétrica durante a montagem do cenário para um show que aconteceria em Águas Lindas, em Goiás. O acidente aconteceu no último sábado (27).

Em nota enviada ao site R7, a assessoria de imprensa da dupla explicou as circunstâncias do acidente: "Felipe estava com todos os equipamentos de segurança exigidos por lei, contudo não foi suficiente para evitar o incidente, causado por vazamento de energia no grid do palco".

A equipe informou ainda que o funcionário foi levado ao hospital Bom Jesus, posteriormente transferido, está internado em UTI e seu quadro é considerado estável. "O colaborador foi prontamente levado para o hospital Bom Jesus e devidamente atendido por uma equipe médica que mais tarde sugeriu sua transferência para Goiânia. Felipe permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), seu quadro é estável, ele encontra-se consciente e ainda aguarda alguns exames."

A dupla sertaneja estava no Tocantins quando tudo aconteceu, mas providenciou um avião com UTI para "transferi-lo com mais agilidade, conforto e segurança". "Henrique e Juliano acompanham o estado de saúde do auxiliar, que está sendo assistido por médicos de confiança da dupla. Além de Felipe, a dupla tem dado assistência à sua mãe para que possa estar ao lado do filho, ajudando, assim, na sua recuperação", informa a nota.

Leia a nota na íntegra:

No último sábado, 27, o auxiliar técnico da dupla Henrique & Juliano, Felipe Augusto de Andrade, 28 anos, sofreu uma descarga elétrica durante a montagem do cenário para o show de Águas Lindas/GO. O colaborador foi prontamente levado para o hospital Bom Jesus e devidamente atendido por uma equipe médica que mais tarde sugeriu sua transferência para Goiânia.

A dupla ainda estava em casa (no Tocantins) no momento do acidente e quando tomou conhecimento do ocorrido prontamente providenciou um AVIÃO UTI para transferi-lo com mais agilidade, conforto e segurança para o IOG, na capital goiana. No momento do acidente Felipe estava com todos os equipamentos de segurança exigidos por lei, contudo não foi suficiente para evitar o incidente, causado por vazamento de energia no grid do palco.

Ele segue internado e sendo monitorado 24 horas pelos médicos. Henrique & Juliano acompanham o estado de saúde do auxiliar, que está sendo assistido por médicos de confiança da dupla. Além de Felipe, a dupla tem dado assistência à mãe para que possa estar ao lado do filho, ajudando, assim, na sua recuperação. Felipe permanece na Unidade de Terapia Intensiva, seu quadro é estável, ele encontra-se consciente e ainda aguarda alguns exames. A dupla, juntamente com toda a equipe, está em orações para o pronto restabelecimento.





*Com informações do site R7

Leia Mais

Maiara é consolada por Fernando após cantar música de Marília; assista

Cauã Reymond revela que já sofreu assédio sexual e moral na carreira