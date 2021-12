Tierry é impedido de pedir Gabi Martins em casamento; saiba o motivo

Tierry foi impedido pelo empresário de Gabi | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - O cantor Tierry foi impedido de pedir a namorada, a também cantora, Gabi Martins, em casamento na noite de terça-feira (30). O pedido seria feito durante a festa de lançamento do EP da artista, em São Paulo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o pedido foi impedido pelo empresário de Gabi, Junior César, dono da Brasilera Digital. O cantor, que estava visivelmente embriagado, de acordo com convidados, decidiu pedir a amada em casamento no meio da festa.

O empresário não gostou da ideia, pois não queria que o foco da festa fosse desviado do lançamento do novo EP "Piseiro".

Para o empresário, se o noivado acontecesse, no dia seguinte seria este o ponto alto do evento, deixando o lançamento do EP em segundo plano. Como a festa foi organizada pela Brasilera Digital, Gabi concordou com o ponto de vista de seu empresário, sobre aquele não ser o momento adequado para noivar.

A cantora ainda chegou a chamar a atenção do namorado por conta da possibilidade. Tierry, ao ser impedido de noivar, ficou bravo, partiu para cima do empresário.

Em um momento no palco, Tierry confirmou que tentou pedir a namorado em noivado, mas acabou sendo impedido.

“Eu iria pedir ela em noivado, mas eu fui proibido de pedir em noivado”, disse o cantor, que levou um leve puxão de orelha de Gabi por ter bebido demais. Mas mesmo assim, se declarou para ela ao microfone.

“Você me mostrou um mundo que eu não conhecia, era abatido. Vejo o quanto você é amada e o quanto as pessoas te protegem. Merece cada coisa dessa, porque você me ensina muito”, se derreteu ele.

Veja o vídeo:





