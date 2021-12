Após exame, influenciadora diz que foi dopada e estuprada em rodeio

Nos Stories do Instagram, a jovem relatou o que aconteceu. | Foto: Divulgação

Uma influenciadora descobriu que foi dopada e estuprada no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo. A festa aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro. Franciane Andrade, de 23 anos, realizou exames no dia seguinte ao evento por estar sentido dores na região íntima. Nos Stories do Instagram, a jovem relatou o que aconteceu.

" Não sabia que tinha sido violentada, comecei a sentir dor ontem à noite, e hoje vim ao médico. " Franciane Andrade, influenciadora

" Acabei de correr atrás de B.O., fui no IML [Instituto Médio Legal] em Mogi Guaçu [cidade em que ela reside], fiz um exame, a polícia constatou que houve estupro e não sabe me dizer se foi um, dois ou três [homens]. " Franciane Andrade, influenciadora

Após o relato repercutir nas redes sociais, a influenciadora contou como tem se sentido desde a descoberta da violência.

" Estou em choque. Tomei o coquetel em choque, soube hoje da violência, acabei de sair do médico, meus pais estão muito nervosos. Eles ficaram comigo até agora no hospital. Passei por legista, por ginecologista. Realmente foi relatado [o estupro]. " Franciane Andrade, influenciadora

Leia mais:

