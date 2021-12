Concurso elege vagina mais bonita do Brasil; confira a vencedora

As fotos e vídeos da moça agradaram os assinantes do site adulto de Ana Otani | Foto: Divulgação

A carioca Maitê Sasdelli é a dona da vagina mais bonita do Brasil! Foi essa a essa conclusão que chegaram os jurados do concurso de mesmo nome, criado pela influencer paranaense Ana Otani, que terminou neste domingo (28).

As fotos e vídeos da moça agradaram os assinantes do site adulto de Ana Otani e a carioca ganhou a competição com 59,3% dos votos. Estava concorrendo a mineira Anni Parreiras, que ficou com 28,8% dos votos, e a paraibana Larissa Barbosa, com 11,9%.

Por pouco

A dona da vagina mais bonita do país quase não participa do concurso. Isso porque, originalmente, Maitê não estava entre as 16 candidatas escolhidas entre as inscritas para participar da competição. Mas acabou entrando no concurso após a desistência de uma delas.

A dona da vagina mais bonita do país quase não participa do concurso. | Foto: Divulgação

*Com informações do Extra.

