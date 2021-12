Ana Paula Renault é derrotada em processo contra Sônia Abrão

A ex-apresentadora do SBT foi intimada no dia 4 de outubro a pagar a dívida com a veterana. | Foto: Divulgação

Ana Paula Renault foi derrotada na justiça em um processo por danos morais e deve mais de R$30 mil para Sonia Abrão. As informações são do site Notícias da TV. Ainda segundo o portal, que teve acesso às últimas movimentações da briga judicial, a ex-apresentadora do SBT foi intimada no dia 4 de outubro a pagar a dívida com a veterana.

O valor exato é de R$32.919,81 mil, mas caso ocorra correção, podem chegar a R$50 mil, já que a decisão foi proferida em 5 de abril e o valor ainda não foi pago.

Entenda o caso:

Ana Paula Renault processou Sonia Abrão em 2019 após ter sido chamada de Annabelle pela apresentadora, referência à boneca macabra que protagoniza o filme homônimo de 2014.

O caso aconteceu em 3 de outubro de 2018, quanto a ex-BBB ainda participava de A Fazenda 10, da Record TV. Renault pediu indenização de R$ 300 mil por difamação e danos morais, mas perdeu e foi condenada pela juíza Patrícia Martins da Conceição a pagar as custas e despesas processuais, além de arcar com os honorários advocatícios de todas as partes envolvidas.

