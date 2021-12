Vídeo: Joelma cai no palco após pirueta, mas continua show no Pará

Os dois vieram ao chão, mas, pleníssima, a cantora soube sair bem da situação | Foto: Reprodução

Joelma reencontrou os fãs pela primeira vez na noite dessa sexta-feira (3/), em show na cidade de Abaetetuba, no Pará, que marcou a primeira apresentação da artista pós-pandemia da Covid-19.

Um momento chamou a atenção do público que curtia a performance da diva no palco. Enquanto executava a coreografia de uma de suas músicas com um dançarino de seu balé, Joelma se desconcentrou e acabou caindo em cima dele.

Os dois vieram ao chão, mas, pleníssima, a cantora soube sair bem da situação.

Joelma canta e dança em seus shows | Foto: Reprodução

Joelma fazia uma pirueta quando se atrapalhou. Sorte que o dançarino viu a tempo e ela caiu por cima dele. Eles não se machucaram. Assim que levantou, a artista retomou o show.

Veja o vídeo:

O dançarino disse na rede social que foi um grande susto e brincou com a situação. Antes de se apresentar, a cantora comentou: “Galerinha, depois de dois anos de volta aos palcos (…). Estou me sentindo muito esquisita”.

