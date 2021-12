Vídeo: fã de Gusttavo Lima desmaia ao ganhar camisa de cantor; veja

Uma fã do cantor acabou desmaiando no palco quando soube que ganharia a camisa | Foto: Reprodução

Durante show em Porto Velho, Rondônia, na noite dessa sexta-feira (3), Gusttavo Lima teve que contornar uma situação não tão inusitada quando se refere aos fãs.

Uma fã do cantor acabou desmaiando no palco quando soube que ganharia a camisa que ele usava na apresentação. Os seguranças do artista precisaram socorrer a moça.

Enquanto a fã desabotoava a camisa que Gusttavo vestia, ele falava: “O quê? A minha camisa de lembrança para você? Tá legal”.

Ele então tentou dar o microfone para a moça para começar a se despir, quando ela caiu para trás. Primeiro, ele riu. Depois, entendeu que ela passou mal. A fã do sertanejo foi socorrida imediatamente.

Veja o vídeo inusitado:





Show em Manaus

O cantor faz show neste sábado (4) na Arena da Amazônia. Gusttavo Lima volta ao palco da Arena da Amazônia cantando os maiores hits da carreira, além dos clássicos da música sertaneja e muita 'moda de viola' ao lado de outros artistas de destaque nacional que ainda serão anunciados.

Com recordes de público por onde passa, é preciso ficar atento ao dia de abertura da venda dos ingressos, marcada para o dia 21 de outubro, a partir das 12h (meio-dia).

Para o show, haverá quatro setores disponíveis para a compra: Pista 'Fala comigo, bebê', Área VIP 'Ficha Limpa', Extra VIP 'Embaixador' e Camarote 'Balada' - escolha seu lugar na festa e reviva o sabor de um grande espetáculo.



