Confira a audiência da reestreia de 'O Cravo e a Rosa'

A produção se manteve na liderança | Foto: Reprodução

A TV Globo veiculou, na tarde desta segunda-feira (6), o primeiro capítulo da exibição especial de O Cravo e a Rosa, novela das 18h de Walcyr Carrasco que foi ao ar pela primeira vez em 2000. A produção se manteve na liderança.

O enredo protagonizado por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis marcou 10.1 pontos de média na Grande São Paulo, de acordo com dados prévios do site Bastidores da TV. Na mesma faixa, a Record TV, que exibia o Balanço Geral SP, ficou em segundo lugar, com 9,4 pontos.

O SBT, que transmitia o Casos de Família, anotou apenas 2,4 pontos e amargou na terceira colocação. Vale destacar que essa é a quarta vez que o folhetim, que foi dirigido por Walter Avancini, é exibido na televisão brasileira.

Depois da transmissão original, o enredo foi reexibido em 2003, no Vale a Pena Ver de Novo. Em 2013, a obra voltou a ocupar a faixa de reprises. Em 2019, foi a vez do canal pago Viva exibir a produção pela primeira vez, substituindo A Indomada.

*Com informações dos Bastidores da TV.

