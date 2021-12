Xand Avião e Solange Almeida cantam juntos na Farofa da Gkay; vídeos

Os dois se abraçaram por alguns minutos | Foto: Divulgação

Fortaleza (CE) - A terça-feira (7) amanheceu com uma excelente notícia para os fãs do Aviões do Forró. Após quatro anos do fim da dupla e uma briga judicial, Xand Avião e Solange Almeida cantaram juntos na "Farofa da Gkay".

A reconciliação foi intermediada pelo humorista e amigo dos cantores Rafael Cunha. "Obrigado meu Deus por me dar coragem para unir esses dois novamente. O Brasil todo queria isso, está todo mundo chorando", disse o humorista nos stories do Instagram. O último show dos dois juntos aconteceu em março de 2017, em Luís Correia, no Piauí.

O assunto dominou o Twitter. Os fãs comemoraram o reencontro. "Simplesmente Solange Almeida e Xand Avião se reconciliando no palco da farofa. Eu vivi pra ver isso", disse uma internauta. "O Nordeste em festa", comentou outra. "O Brasil estava esperando o retorno do Aviões do Forró", escreveu ainda uma terceira.

Nos stories, Solange também postou uma declaração que fez sobre a reconciliação dos dois. "Ficamos juntos quase 15 anos, foi o meu casamento mais duradouro. Isso eu sempre falei. E como em qualquer casa, a gente briga, a gente chora, e a gente se ama. Não, nem sempre tudo é flores, gente, tem percalços no meio do caminho, a gente nem sempre concorda e alguns casais se separam".

Xand Avião e Solange Almeida tiveram um longo abraço por dois momentos durante a apresentação. Gkay chorou de emoção segurando a mão dos dois cantores. Juntos, eles cantaram o sucesso do álbum volume três, "Que tontos que loucos"

A cantora ainda falou sobre conflitos que teve na relação com o ex-parceiro de palco. "Nem sempre tudo é flores. Tem os percalços no meio do caminho. A gente nem sempre concorda com a opinião do outro. E alguns casais se separaram como eu em 2015, e 2016, conheci o Monilton. Que a gente se conheceu, namorou, aí a gente terminou, eu terminei". Atualmente, Solange Almeida é casada.

Repertório

No repertório da dupla, eles ainda cantaram "Tô Sozinho", "Chupa Que É de Uva", "Blá, Blá, Blá", "Ei Gatinah . Os convidados caíram nos gritos emocionados com o reencontro.

Xand Avião soltou o clássico bordão: "Solanja!", Solange Almeida correspondeu com "Xandinho".

