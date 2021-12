Nicole Bahls diz que soube de traição do ex por meio da imprensa

| Foto:

A modelo Nicole Bahls desabafou sobre o término do casamento com Marcelo Bimbi em uma entrevista com a cantora Naiara Azevedo. Durante o programa "Pé na Bota", do canal Splash no Youtube, Nicole conta que o fim do seu relacionamento ocorreu em razão de uma traição por parte do seu ex-marido e que soube da traição de Marcelo por meio da imprensa.



" Primeira vez na minha vida que eu vou falar a palavra 'divorciada'. Hoje eu sou uma mulher divorciada. Foi melhor assim. (...) Só não peguei no tico, tico (a traição), mas peguei no Leo Dias (jornalista de celebridades). Foi tudo. Economizei detetive. Eu ia morrer sem saber. Eu estava em casa, quando eu olho, o bofe lá beijando o pescoço de uma racha " diz Nicole.,

Os dois se casaram em 2018, numa cerimônia na igreja, e se separam em julho deste ano.

" Meu casamento já não estava mais feliz. Era feliz, mas estava um casamento mais de amizade, de companheirismo. Não estava mais acontecendo. Posso dizer que ele foi o amor da minha vida. A gente não tem como forçar a pessoa a te amar. Se aconteceu isso, é porque ele não estava feliz " Nicolhe Bahls, modelo

Após três anos de casamento a relação entre Nicole e Marcelo acabou em julho de 2021. A modelo disse para a Quem que o relacionamento terminou por desgaste natural. "Não temos que aceitar ficar sofrendo. Temos que lembrar o que não foi bom. Fica mais fácil (...) Livramento", comentou.

Segundo Nicole, a relação acabou em uma viagem dele para o Acre. "Não aconteceu nada. Foi só desgaste natural de um relacionamento e fomos deixando de nos falar, de conversar e já estamos 20 dias sem nos falarmos. Marcelo foi para o Acre trabalhar e acabamos nos afastando", conta.





* Com informações do site IG

