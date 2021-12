'Pegar avião pra Itália e nunca mais voltar’, dispara Dayane; vídeo

ex-peoa se chateou ao saber que perdeu seguidores. | Foto: Divulgação

Mesmo após ter sido eliminada de “A Fazenda 13”, Dayane Mello continua causando polêmicas. A modelo participou do programa “Cabine de Descompressão” na madrugada dessa sexta-feira (3) e não gostou de descobrir que ganhou o título de vilã do reality.

Ao chegar no momento em que Lidi Lisboa e Lucas Selfie revelam os seguidores do Instagram do eliminado da semana, a ex-peoa se chateou ao saber que perdeu uma grande parte do que tinha conquistado no reality rural.

" Já foi mais, chegou uma hora que começou a cair bastante. " Lucas Selfie, apresentador





" Gente eu saí como vilã mesmo. " Dayane Mello, Modelo





Disse Dayane após ver que ganhou 200 mil seguidores em seu tempo confinada.





" Então eu posso pegar um avião direto pra Itália e nunca mais voltar. " Dayane Mello, Modelo





" Mas você já não ia fazer isso? " Lucas Selfie, apresentador

Na saia justa em que se colocou, Dayane tentou amenizar a situação.





" Ah, na verdade não. " Dayane Mello, Modelo





Veja o vídeo:

Dayane diz que então ela já pode pegar um avião pra Itália e não voltar mais após saber que perdeu seguidores durante o programa kkkk #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/37DS28vSbu — DANTAS (@Dantinhas) December 3, 2021

