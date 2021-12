Cantora Márcia Fellipe é detonada após encontro com DJ Ivis

A cantora, que criticou muito o músico e até deixou de segui-lo nas redes sociais, aparece coladinha com ele | Foto: Reprodução

A cantora Marcia Fellipe foi duramente criticada nas redes sociais no início da semana. Uma foto da cantora ao lado de DJ Ivis, acusado de violência doméstica contra Pamella Holanda, sua ex-mulher, viralizou e chamou a atenção dos internautas.

Os flagras, revelados pela colunista Fábia Oliveira, ocorreram nos bastidores de algumas festas.

A cantora, que criticou muito o músico e até deixou de segui-lo nas redes sociais, aparece coladinha com ele.

Recentemente, Luiz Bacci, apresentador da RecordTV fez duras críticas a DJ Ivis e a Wesley Safadão. Ele afirmou que havia comprado o ingresso para ir ao show do cantor, no Garota Vip, em São Paulo, quando leu sobre a ida do DJ ao evento.

Bacci, então, desistiu de ir ao show e se desfez dos cinco ingressos que tinha. Essa foi a primeira aparição pública do DJ após ser liberado da prisão quatro meses depois de ser preso.

