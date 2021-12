Mãe de Marília Mendonça recebe prêmio pela filha e emociona web

O prêmio de melhor cantora foi cedido em comum acordo entre Anitta, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza | Foto: Divulgação

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, recebeu o “Prêmio Multishow” de melhor cantora pela filha na última quarta-feira (8) e emocionou em seu discurso no palco da premiação.

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, acompanhou a mãe no palco e também falou sobre o momento.

Vale lembrar que o prêmio de melhor cantora foi cedido em comum acordo entre Anitta, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza, que decidiram encerrar as votações.

Família de Marília Mendonça sobe no palco do #PrêmioMultishow para receber o troféu de #CantoraDoAno ✨ ESTAMOS COM VOCÊ RUTH ❤ pic.twitter.com/S7Oba6MWd3