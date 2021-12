Sandy lança “Universo Reduzido” e confirma turnê para 2022

Este é o primeiro grande single publicado pela artista desde o EP 10:39, que chegou ao público em 2020 | Foto: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (10), Sandy lançou o seu mais novo single Universo Reduzido. Já disponibilizado em todas as plataformas digitais com clipe oficial.

Em entrevista, ela falou sobre a produção do clipe, sua inspiração na pandemia e os projetos que vão tomar conta de sua rotina em 2022. Um spoiler: teremos álbum novo e turnê pelo Brasil.

De acordo com a própria cantora, essa música é um reflexo do complicado período de pandemia. “É um pouco difícil expressar o significado da música. Essa é uma canção meio complexa, e talvez a mais densa que eu já fiz, mais cheia de sentido e significado. Ela traz um sentido para a gente olhar para a vida sempre com um olhar para dentro, saber o que é mais importante e dar o peso certo das coisas. Tem um viés positivo, de esperança, de tentar encontrar no meio do caos um pedacinho de paraíso, de céu, que pode sim, mesmo quando a gente está no fundo do poço, trazer uma luz”, explicou.

A capa escolhida para o single foi o seu olhar. Segundo Sandy, essa foi a melhor maneira de traduzir o conjunto da obra.

" O clipe é cheio de simbologias, mas eu deixo as pessoas interpretarem do jeito que elas quiserem, e o olhar simboliza muito. Eu estou trazendo o meu olhar sobre tudo o que se passou, o olhar para dentro de tudo o que está acontecendo. Não foi uma coisa planejada, mas, depois, olhando as imagens do clipe, eu pedi para que o produtor me mandasse algumas imagens marcantes e eu pedi essa do olhar. Quando eu vi tudo, eu achei que essa seria a mais forte e que traduzia melhor o clipe " Sandy, cantora

A cantora também não deixou de falar sobre o período em que costuma utilizar para fazer um lançamento. Este é o primeiro grande single publicado pela artista desde o EP 10:39, que chegou ao público em 2020.

Em relação aos novos projetos de sua carreira, Sandy não quis dar muitos detalhes, mas soltou um spoiler daqueles.

“Eu ainda vou fazer essa reunião (riso). Porém, eu já sei que a gente tem um esqueminha de turnê montada, fica essa dica. Eu só sei isso. Eu pretendo fazer essa turnê só no segundo semestre, porque eu quero me dedicar, no primeiro semestre, ao álbum que eu não sei quantas músicas vão ter, porque depende da inspiração”, revelou.

Veja o clipe:

*Metrópoles

