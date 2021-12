Whindersson Nunes chega em Manaus para show na Arena da Amazônia

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O humorista Whindersson Nunes já está em terras manauaras desde a noite de quinta-feira (9), para acompanhar a preparação do show que vai fazer na Arena da Amazônia, no sábado (11).

Whindersson mostrou em seus stories no Instagram, que estava sentado na arquibancada da Arena da Amazônia e aproveitou para fazer uma reflexão.

" A cada dia que passa eu vejo que todo mundo é igual. Um ‘merdinha’ como eu vai fazer um show pra 30 mil pessoas. Não duvide da capacidade de ninguém. [Quando o próximo fenômeno] chegar eu vou usar tudo o que eu aprendi e vou jogar essa pessoa lá em cima, sem competição. " Whindersson Nunes,

O humorista ainda afirmou que o sentimento era de gratidão e que cada pessoa que ao show, será importante para ele.

“O sentimento que eu tenho aqui, agora, sentado, é de gratidão. Amanhã vai ter 30 mil pessoas sentadas aqui. Cada uma pensa que é só um número, um ingresso a mais pra mim, mas cada um é muito importante pra mim”, completou.

Ele também aproveitou para conscientizar o público a seguir os protocolos contra a Covid no evento.

“Agora a gente tá passando por um momento muito difícil, então amanhã todo mundo de máscara, limpe suas mãozinhas, fique direitinho em seu lugar, vamos curtir um show bacana. Pagamos o melhor telão de todos os tempos pra todo mundo ter a melhor imagem e o melhor som. Quanto maior o show, mais emprego gerado e mais gente em função”, destacou.

Veja o vídeo:

| Autor:

Leia mais:

Autoridades realizam visita técnica na Arena para show de Whindersson

MP-AM cogita pedir cancelamento do show de Whindersson Nunes em Manaus