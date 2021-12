Viih Tube pausa festas para ajudar vítimas de enchentes na Bahia

| Foto: Divulgação

A youtuber e influenciadora digital Viih Tube antecipou o fim da sua agitada temporada de festas e voltou a São Paulo, onde mora, no início deste sábado. Segundo ela, "não vi sentido em estar curtindo festa enquanto o sul da Bahia tá como está" — diversas cidades da região estão alagadas após enchentes.

Cansada, Viih Tube prometeu que iria divulgar maneiras com as quais seus 20,7 milhões de seguidores poderiam ajudar as famílias prejudicadas pela tragédia. "Qualquer quantia ajuda, não importa! Vou fazer minha doação também e pensar e pensar em uma forma de arrecadarmos cesta básica", escreveu Viih em seu Instagram.

O humorista, cantor e digital influencer Whindersson Nunes também se engajou na luta para ajudar cidades alagadas pelas chuvas na Bahia . Nesta sexta-feira, ele usou suas redes socias para pedir ajuda a empresários da região."Gente, algum amortecedor (a) potência na Bahia que tenha helicóptero pode me dar um força pra ajudar o pessoal atingido pelas enchentes ?? Entra em contato faz favor", pediu ele. Mais cedo, ele já tinha se manifestado a respeito: "Orçando helicópteros pra garantir que as doações cheguem, já chega !! Tamo junto nessa!". Whindersson tem hoje 23 milhões de seguidores em seu Twitter, 55 milhões em seu perfil no Instagram e 43 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

As publicações foram acompanhadas de contatos para doações. "Doe alimentos, colchões, roupas, remédios e água potável, pix conhecimento: Nova Alegria: 73 991725720 (Júlia Cristina dos Santos Pereira). Itamaraju: 34552987000179 (CNPJ - Miguel Xavier). Jucuruçu: 73981365156 (Aiala Figueredo) 73982179346 (Camila Reis). Outros famosos, como Gil do Vigor e Felipe Neto, também usaram seus perfis para solicitar doações.

*Com informações do iG

