Viih Tube ganha 'aliança de compromisso' de Lipe Ribeiro

O "lance" entre Viih Tube e Lipe Ribeiro, iniciado na badalada "Farofa da Gkay", tem ganhado novas páginas a cada dia. Neste sábado (11), após curtir um show de Dennis DJ juntos, Viih recebeu um "anel de compromisso" de Lipe.

O ex participante de "A Fazenda" e "De Férias com o Ex" compartilhou a "novidade" em seus stories, com a legenda "A gente é maluco" e mostrando o anel no dedo de Viih, que estava rindo no vídeo.

Ontem, Viih Tube apareceu na cama ao lado do influenciador.

"Trate ficante como ficante", ironizou Viih na legenda. "Piranhas também merecem", brincou a youtuber.

Desde que terminou seu namoro em outubro, Viih está curtindo intensamente a solteirice, despreocupada com o julgamento alheio. "Eu tô solteira. Não esperem nada de mim", avisou no Instagram.

Sucesso na Farofa

Viih Tube foi um dos nomes mais comentados nas redes sociais nos três dias de Farofa da GKay. Além de Lipe Ribeiro, a youtuber foi filmada enquanto beijava os influencers Isaias e Pepê.

Em um vídeo postado por Matheus Mazzafera nos Stories do Instagram, a ex-BBB confirma que ficou com "pelo menos 18 pessoas" no evento.

Os beijos de Viih Tube também chamaram a atenção de Ana Maria Braga, que comentou sobre o assunto no programa "Mais Você". O desempenho também foi elogiado pela ex-BBB Pocah.

*Com informações do UOL

