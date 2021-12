Ávine Vinny, do hit "Coração Cachorro", é preso após ameaçar ex-mulher

| Foto: Divulgação

Fortaleza (CE) - O cantor Ávine Vinny foi preso na noite de segunda-feira (13), em Fortaleza, por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, na capital cearense.

Ávine Vinny ficou nacionalmente conhecido pela música "Coração Cachorro (Late Coração)", gravada ao lado de Matheus Fernandes e inspirada em música de James Blunt.



Segundo a assessoria do cantor, "houve uma discussão verbal e em breve ele será liberado". Ávine Vinny divide uma cela com outros presos, que cantaram várias vezes durante a noite as músicas dele.

Está prevista para ocorrer nesta terça-feira (14), até 12h, uma audiência de custódia, que pode resultar na soltura do cantor, na soltura com tornozeleira eletrônica ou na manutenção da prisão.

Ameaça e denúncia

Laís e o ex-marido discutiram por telefone quando ela teria sido ameaçada pela primeira vez. Assustada, ela gravou toda a ligação e foi para a Delegacia da Mulher em Fortaleza registrar um boletim de ocorrência.

Na delegada, Laís ligou mais uma vez para Ávine Vinny – na presença dos policias – e sofreu uma nova ameaça de morte. A polícia, então, se dirigiu para a casa do cantor e realizou a prisão.

Carreira

Ávine Vinny iniciou a carreira na banda "Xé Pop", aos 20 anos. Hoje em carreira solo, o cantor é contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião. Ao seguir carreira solo, conseguiu destaque no forró, e seu primeiro sucesso nacional foi "Coração Cachorro", neste ano.

Lançado em 2021, o forró tem um refrão com a melodia de "Same mistake", balada do músico britânico James Blunt gravada em 2007. Os autores da música, inclusive, fizeram acordo com Blunt e cederam 20% da renda da canção ao inglês.

Os autores do forró brasileiro, até então, admitiram a inspiração, mas negaram que houvesse plágio.

Leia mais:

Cantora Márcia Fellipe é detonada após encontro com DJ Ivis

Vídeo: DJ Ivis aparece em show em São Paulo e é vaiado pela plateia