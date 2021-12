Marília Mendonça deixou linha de maquiagem pronta antes de morrer;veja

| Foto: Divulgação

Além de várias composições inéditas, Marília Mendonça assinou a primeira coleção de maquiagens antes de morrer tragicamente em novembro deste ano. A collab com a Océane celebra a sinergia entre a cantora e seus fãs e, segundo a mãe da eterna rainha da sofrência, era um sonho antigo.

Programada para ser lançada no dia 4 de dezembro, a collab só chegou às lojas após o apoio da mãe de Marília, Ruth Moreira, se manifestar e pedir que dessem continuidade aos desejos da filha.

| Foto: Divulgação

"Marília estava muito empolgada com essa parceria. Desde o começo, me pedia opinião sobre quais cores escolher para os produtos que melhor representassem o estilo dela naquele momento. Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha.”

A coleção foi pensada para funcionar em qualquer momento da vida da cantora e dos fãs, com produtos versáteis que funcionam tanto no dia a dia, quanto nos palcos e eventos, com alta pigmentação, fixação e durabiliade.

| Foto: Divulgação

A linha conta com uma paleta de sombras com 6 cores metálicas, cintilantes e matte, uma paleta com 3 iluminadores, uma caneta delineadora, um blush em pó e três tons de batom líquido, com preços entre R$ 45 e R$ 89. Parte das vendas será revertida para obras e causas sociais que Marília apoiava. Os produtos devem chegar às lojas em 2022.

Veja o vídeo da campanha

| Autor: Océane

