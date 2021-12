Ex de Ávine Vinny retira queixa de ameaça de morte e cantor é solto

| Foto: Reprodução

Fortaleza (CE) - O cantor Ávine Vinny, cantor do hit "Coração Cachorro", saiu da prisão na tarde desta terça-feira (14). O artista foi preso após ameaças contra a ex-mulher, Laís Holanda. No entanto, ela retirou a queixa. A Justiça do Ceará decidiu, em audiência de custódia, liberá-lo da prisão.

A vítima registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (13), mas retirou a denúncia contra o cantor nesta manhã.

Após sair da prisão, o cantor se manifestou nas redes sociais e agradeceu a ex-mulher por ter retirado a queixa contra ele.

" Nunca pensei que pudéssemos passar por isso, mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a essa questão processual, com objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor. " Ávine Vinny,

As advogadas da ex-mulher também entraram com o pedido informando que a vítima não tinha mais "interesse na tramitação" do processo.

Ameaça e denúncia

Laís e o ex-marido discutiram por telefone quando ela teria sido ameaçada pela primeira vez. Assustada, ela gravou toda a ligação e foi para a Delegacia da Mulher em Fortaleza registrar um boletim de ocorrência.

Na delegada, Laís ligou mais uma vez para Ávine Vinny – na presença dos policias – e sofreu uma nova ameaça de morte. A polícia, então, se dirigiu para a casa do cantor e realizou a prisão.

