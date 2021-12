Veja o momento em Viih Tube e João Guilherme trocam beijos em festa

Os dois trocaram beijos em uma festa em São Paulo | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - Os influenciadores Viih Tube e João Guilherme são os solteiros do momento e ganham os holofotes quando o assunto é pegação. Desta vez, a dupla foi flagrada aos beijos em uma festa em São Paulo, na noite de terça-feira (14).

O vídeo do momento foi divulgado pelas páginas de fofoca e movimentou a internet. Ao verem o vídeo, os seguidores da página encheram as publicações de comentários.

Alguns enfatizaram que tanto João Guilherme, como Viih Tube estão aproveitando a vida como nunca. “Agora sim o equilíbrio do mundo estar volta”, comentou um deles.

Já outro, por sua vez, disparou: “não gostei, achei uma falta de respeito eles fazerem isso comigo cara. Demoraram demais acho que podia ter acontecido bem antes [risos] mas pelo menos aconteceu”, brincou.

Veja o vídeo:





Os dois participaram da festa da influenciadora Gkay, "Farofa da Gkay", e aproveitaram o evento de três dias para beijar muito. Enquanto Viih Tube ficou o com o ex-De Férias com o Ex Lipe Ribeiro, João Guilherme ficou com a anfitriã e dona da festa.

Viih Tube além de influenciadora é ex-BBB e recentemente viu seu nome estampar os sites, após confirmar que seu ex-namorado a traiu. Além disso, ela também confirmou em sua autobiografia "Cancelada", que foi abusada sexualmente aos 16 anos.

Já João Guilherme viu seu nome envolvido também em uma fofoca sobre traição. No caso, a ex-namorado Jade Picon teria traído o filho do cantor Leonardo, com o ex-peão Gui Araújo.

Leia mais:

Viih Tube confirma traição de ex: "Eu sou uma piranha corna"

Duda Reis e João Guilherme são vistos aos beijos em show de Zé Felipe