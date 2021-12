Maurílio, da dupla com Luiza, é internado após parada cardíaca

A assessoria ainda não revelou novos detalhes sobre seu estado de saúde. | Foto: Divulgação

O sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, está internado em estado grave no Hospital Jardim América, em Goiânia.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", ele deu entrada no local na noite da última terça-feira (14), após sofrer uma parada cardíaca.

O cantor estaria gravando uma participação em um DVD quando se sentiu mal e foi levado às pressas para o hospital. No local ele sofreu mais do que uma parada cardíaca.

A assessoria ainda não revelou novos detalhes sobre seu estado de saúde.



A dupla é conhecida pelo hit "S de Saudade", lançada em 2019, com participação da dupla Zé Neto e Cristiano.

O clipe da faixa possui mais de 380 milhões de visualizações no Youtube.

