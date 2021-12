'Acabei me excedendo' diz Aviné Vinny após ameaçar ex de morte

| Foto: Reprodução

Fortaleza (CE) - O cantor Ávine Vinny publicou um vídeo nas redes sociais na noite desta terça-feira (14) após ser solto da da prisão , em Fortaleza. No vídeo, ele reconheceu que se excedeu durante a discussão que teve com a ex-companheira. O artista foi preso na noite desta segunda-feira (13), após fazer ameaças de morte contra Laís Holanda.

" Ontem realmente houve uma discussão acalorada entre eu e a mãe da minha filha e nessa discussão eu acabei me excedendo com uma pessoa que não merecia, que é a mãe da minha filha, e ela procurou ajuda, procurou os direitos dela, mas agora está tudo esclarecido. Peço a vocês que respeitem a mãe da minha filha, ela é uma mulher honrada, uma pessoa que eu sou fã e não vou permitir que vocês falem mal dela. " Ávine Vinny, Cantor

Na mensagem, o cantor negou que a discussão tenha sido motivada por ciúmes, busca por fama ou dinheiro e finalizou pedindo orações aos fãs.

"A briga não foi porque eu estava com alguém e ela ficou com ciúmes, não foi porque eu queria ver minha filha e ela não deixou ou porque ela estava procurando fama ou dinheiro. Namorei com ela quatro anos, a gente tem uma filha de quatro anos, então são oito anos de história que nunca aconteceu coisa desse tipo. Orem por mim, orem por ela e peço perdão. Estou em um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo", finalizou.

Mais cedo, Ávine Vinny publicou um texto no Instagram em que agradece à ex-mulher, que retirou a queixa contra ele.

"Nunca pensei que pudéssemos passar por isso, mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a essa questão processual, com objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor", publicou Ávine em sua rede social.

