Maurílio, da dupla com Luiza, precisou ser reanimado e está na UTI

Goiânia (GO) - O cantor Maurílio, que forma dupla com Luiza, teve de ser reanimado após ter uma parada cardíaca em um hospital de Goiânia, segundo informou a assessoria de imprensa da dupla.

O boletim médico, da tarde desta quarta-feira (15), informou que o artista está em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando com a ajuda de aparelhos e sem previsão de alta.

O hospital informou que Maurílio deu entrada na unidade nesta madrugada apresentando dificuldades para respirar e com fortes dores no peito. Ele foi atendido pela equipe médica, porém, durante a avaliação, ele teve uma parada cardíaca, sendo então reanimado com sucesso.

Antes de ser internado, o artista participou da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel, na noite de terça-feira (14). Os shows da dupla foram cancelados e Luiza pediu orações a Maurílio.



Sua parceira musical, Luiza, esteve no hospital em busca de informações do cantor, mas deixou a unidade por volta das 12h. Outros amigos, compositores e produtores musicais também estão na porta da unidade esperando por mais informações sobre Maurílio.

Maurílio Ribeiro tem 28 anos e nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum.

