Liziane joga bebida em Erasmo, empurra Lary e é expulsa de festa; veja

Itapecerica da Serra (SP) - Liziane Gutierrez foi expulsa da última festa de A Fazenda 13, após modelo jogar bebida em Erasmo Viana e empurrar Lary Bottino em uma mesa.

Logo que chegou no local, Liziane começou a chorar e gritar: "Estou na festa!". "Vem aqui, Lizi", chamou Valentina Francavilla. Apesar de alguns participantes tentarem acolher a ex-confinada, ela aproveitou o momento para atacar Gui Araujo e Erasmo.

"Você é idiota, não vou falar com nenhum de vocês dois, você [Lary], a gente não se conheceu", disparou a modelo. "Fala agora na minha frente, você não falou tanto em respeito?", continuou ela, olhando para Gui Araujo.

Enquanto os dois alvos ignoravam a presença de Liziane, ela insistiu nas ofensas. "Dois idiotas. Canceladinho", disse ela sobre o ex-namorado de Anitta. "Você é um machista babaca, idiota", declarou ela sobre Erasmo. "Vamos beber uma", sugeriu Tati Quebra Barraco, na tentativa de encerrar a confusão.

Liziane, no entanto, não parou por aí. Ela se aproximou de Dayane Mello e reclamou do comportamento da ex-Big Brother Itália: "Você me magoou, eu era sua amiga. Eu te amava, cara".

Alguns minutos depois, Dynho Alves e Sthefane Matos chegaram na festa, ainda sem saber que estavam solteiros. MC Gui se aproximou da baiana e resolveu revelar a verdade. "Você quer saber? Tem certeza? Você vai ficar bem?", perguntou o funkeiro.

Após a resposta afirmativa da influenciadora, o cantor contou: "Você e o Dynho estão divorciados, a Aline [Mineiro] e eu estamos quase [na mesma situação]". Enquanto isso, em outro canto da festa, Dynho, que ainda não havia recebido a informação, ouviu Liziane fazer um brinde aos solteiros.

"Solteiros? Por que ela falou isso?", perguntou o músico para Lary. "Ela é louca", disfarçou a ex-MTV. Apesar da tentativa da influenciadora em esconder a notícia do cantor, ele acabou descobrindo sobre o pedido de divórcio de MC Mirella assim que Lizi abriu a boca.

"Canceladinhos!", gritou ela para Gui Araujo e Erasmo. Em seguida, ela completou: "Não é você, não, Dynho, você está solteiro". Depois disso, a modelo se aproximou de Erasmo e jogou bebida na cara do baiano.

Lary se irritou e jogou bebida em Lizi, que, por sua vez, empurrou a ex-amiga de Anitta em cima de uma mesa de vidro. Ela caiu com tudo no chão.

Depois que a confusão tomou uma proporção maior, a produção do reality resolveu expulsar a modelo da festa. E MC Gui foi consolar Dynho. "Você e a Sthefane estão solteiros, a Aline também e eu estou quase [solteiro também]. Vocês vão descobrir tudo", explicou ele, que ainda acrescentou: "Quem te ama está te esperando de verdade, você tem sua vida lá fora".

