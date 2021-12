Ruivinha de Marte vence prêmio no TikTok Awards

| Foto: Reprodução

São Paulo (SP) - A amazonense Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, levou a melhor e conquistou um prêmio no Tik Tok Awards que aconteceu na quarta-feira (15), em São Paulo.

Vestida com um vestido azul de paetê com uma fenda em cada lado, Ruvinha foi a vencedora na categoria “Hitou”, e venceu artistas como Luísa Sonza, grupo Menos é Mais, Péricles e Lucas do Fresno.

Quando foi divulgado quem ganhou o prêmio, Ruivinha demonstrou surpresa e se emocionou. Em entrevista a apresentadora do evento, Sabrina Sato, Ruivinha disse que não espera ganhar o prêmio.

“Esse ano foi o ano da minha vida. Eu vim para cá pensando que nunca ia ganhar e ganhei”, comemorou.

Ruivinha em clipe de Anitta

Ruivinha de Marte está em seu melhor momento. No dia 9 de novembro, a tiktoker participou do clipe de Anitta e Pedro Sampaio "Novinha vai no Chão", que foi gravado no Mercado Ver o Peso, em Belém, no Pará.

Em uma das cenas, a cantora carioca se caracterizou de Ruivinha de Marte para o clipe e as duas compartilharam diversos momentos dos bastidores nos stories e movimentaram a internet com a caracterização da cantora brasileira como influenciadora.

