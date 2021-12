Fontenelle é condenada por ligar Felipe Neto e irmão à pedofilia

As informações são do colunista Guilherme Amado, no Metrópoles. | Foto: Divulgação

A atriz Antônia Fontenelle foi condenada a 1 ano de prisão por associar os irmãos Felipe e Luccas Neto à pedofilia. A pena foi comutada em serviços à comunidade e e deverá pagar multa de R$ 8 mil.

" Saber que ela tomou essa condenação, que vai ficar para sempre na ficha dela, dá uma felicidade muito grande, de justiça, não de vingança. Eu não quero ver ela na cadeia, eu quero que ela pague pelos crimes que cometeu. " Felipe Neto, Youtuber

Em sua defesa, a atriz afirmou que não tinha a intenção de ofender os dois, mas sim "provocar a discussão e a readequação dos conteúdos produzidos".



O juiz Ricardo Coronha Pinheiro (TJ-RJ) decidiu sobre o caso, discordou das alegações e afirmou que "a vontade de ofender é por demais nítida no caso tratado neste feito, muito longe de expressar a vontade de provocar uma mera discussão".

Essa é a terceira condenação de Fontenelle neste ano por ofender Felipe Neto.

No total, as punições somam mais de R$ 200 mil.

